A Manduria un contagio in una scuola dell'infanzia

Appena pochi minuti dopo la rassicurazione del sindaco Gregorio Pecoraro circa l’assenza di contagi nelle scuole di Manduria, arriva una notizia (della quale evidentemente nessuno avrà avuto premura di comunicargliela) che dimostra il contrario. Un caso accertato di contagio c’è stato ed ha riguardato la scuola dell’Infanzia “Paolo Borsellino” di Manduria appartenente alla dirigenza dell’istituto scolastico comprensivo Don Bosco.

La comunicazione del Dipartimento di prevenzione della Asl di Taranto che lo rende noto ai genitori e personale della scuola in questione, risale a venerdì scorso. «E’ pervenuta la segnalazione – si legge – di un caso confermato di Sars Cov2 di una docente della scuola dell’infanzia Paolo Borsellino. Pertanto – prosegue la nota – per motivi di sanità pubblica, tutti gli studenti e gli operatori scolastici individuati dal dirigente scolastico come contatti stretti nelle date indicate sono sottoposti a provvedimento di quarantena».

Ora il sindaco e, più di lui, l’assessore alla pubblica istruzione, Andrea Mariggiò, dovrebbero prendere provvedimenti se non altro per capire il motivo di tale grave assenza di informazione.