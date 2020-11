Il sindaco spiega perchè non può chiudere le scuole

“Le scuole non si possono chiudere senza un caso di positività registrato”. Lo fa sapere il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, rispondendo alle numerose sollecitazione pervenutegli da parte di famiglie preoccupate dell’evolversi dei contagi in tutta la provincia e a Manduria.

«Una mia ordinanza deve essere motivata dal punto di vista sanitario. Significa che se in una scuola si verifica un caso o più di covid-19 allora c'è un motivo per fare un'ordinanza, diversamente vale l'ordinanza della Regione, scrive Pecoraro. A chi gli fa notare che il sindaco di Maruggio ha invece chiuso le scuole autonomamente, il primo cittadino della città Messapica spiega la differenza. «Il collega di Maruggio ha fatto l'ordinanza perché vi è un caso positivo e personale della scuola in osservazione. Al momento non si ha notizia di situazioni analoghe a Manduria. In ogni caso – aggiunge - la chiusura riguarderebbe solo la scuola interessata».

Pecoraro infine, chiarisce i dubbi di chi si chiede come comportarsi negli spostamenti con le frazioni marine e di Uggiano Montefusco. «Dobbiamo restare a casa – consiglia Pecoraro - gli spostamenti devono essere motivati da esigenze importanti».