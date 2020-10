​Covid-19, sale a 7 il numero dei contagiati a Manduria

Sale ancora il numero dei contagiati dal coronavirus a Manduria. Ai cinque casi conteggiati l’altro ieri, due dei quali residenti in altri comuni ma che lavorano nella città Messapica, se ne sono aggiunti ieri altri due, un manduriano e un altro di Avetrana dipendente di un ente pubblico qui a Manduria.



Dagli ultimi dati resi pubblici dal sindaco Gregorio Pecoraro, rilevati dal bollettino della prefettura aggiornato a quattro giorni fa, le persone che a quella data si trovavano in isolamento fiduciario domiciliare erano venti. Si tratta dei soggetti, parenti o altro che hanno avuto contatti diretti con i contagiati. Numero questo che sarà salito in proporzione ai recenti dati più aggiornati. Costoro non dovrebbero lasciare il proprio domicilio e dovrebbero vivere in isolamento anche dai propri parenti. Le loro condizioni di salute sono seguite dai propri medici curanti e dal personale del Dipartimento di prevenzione che al primo comparire dei sintomi dispone il tampone.

Nel bollettino epidemiologico della Regione Puglia pubblicato ieri, i nuovi casi positivi al Covid nella provincia di Taranto erano 58 mentre in tutta la regione 611.

Si raccomanda sempre il rispetto dei comportamenti igienici già ampiamenti noti che si rammentano: uso della mascherina, sempre, ogni volta che si esce e si è potenzialmente in contatto con estranei; mascherina anche in casa quando ci vengono a trovare estranei o parenti non conviventi. Lavaggio frequente delle mani, uso di gel a base di alcol quando non si ha la possibilità di acqua e sapone. Distanziamento tra persone quando si è all’esterno o nei locali.