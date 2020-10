​La chiusura dei locali “apre” i banchetti nelle piazze della periferia

A Manduria la chiusura anticipata dei locali pubblici, quale conseguenza del nuovo Dpcm che limita i contatti interpersonali, sta alimentando il fenomeno dei bivacchi all’aperto nelle ore serali e notturne. Un’abitudine esistente da tempo che se non arginato ora rischia di diventare un pericoloso malcostume dagli effetti imprevedibili. Se ne stanno accorgendo i residenti delle piazze situate alle periferie della città Messapica, ma anche del trafficatissimo viale della stazione Sud Est dove ieri, prima sera di semi lockdown dei locali, ci sono stati i primi assembramenti.



Ad essere più frequentata è la piazza Medaglie d’Oro del quartiere Santa gemma Galgani. L’ampia area a verde distante dal centro e dai controlli, si presenta, ora più che mai, come punto di ritrovo ideale per riunioni e improvvisati banchetti all'aperto. I risultati si sono visti ieri mattina con i rifiuti alimentari nel migliore dei casi lasciati nei cestini strabordanti se non gettati nelle aiuole.

Ma al di là dell’aspetto igienico, quello che preoccupa sono i raggruppamenti che si creano senza nessun controllo e naturalmente, dovendo mangiare, senza mascherina. Ed ecco che il fastidio arrecato ai residenti e la sporcizia che emerge all’alba, diventano problemi di secondo piano se si pensa all’aspetto sanitario.