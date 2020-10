L'ultimo viaggio del giovane Alessio dopo otto anni dall'incidente

Il suo corpo oramai senza vita, ridotto così da un terribile incidente stradale, ha resistito per 8 anni e 10 mesi prima di spegnersi del tutto. Così ieri il cuore di Alessio Dimitri, 21 anni, gli ultimi otto compiti a letto, si è fermato nella rianimazione di Manduria dove era ricoverato per delle complicanze. A gennaio del 2012 aveva 13 anni quando l’auto nella quale viaggiava in compagnia dei genitori e del fratello più piccolo si scontrò con un furgone in contrada Campo dei Fiori a Manduria, ribaltandosi. Lui con il fratello che erano seduti dietro riportarono gravissime ferite ma ad avere la peggio fu Alessio che non si è più svegliato dal coma.

I suoi genitori, Giuseppe Dimitri e Carmela Ciccarone, che stavano accompagnando i figli a scuola, da quel giorno hanno vissuto solo per accudire amorevolmente Alessio nella sua immobilità che non li ha scoraggiati sperando sempre in un miracolo. Per questo avevano trasformato la loro casa in una efficiente terapia intensiva fornita di ogni comfort per il figlio.

Molto toccanti le parole che il cugino Andrea gli ha dedicato su Facebook. «Alessio – scrive - ieri ti ho fissato per tutto il tempo, eravamo solo noi due, tu avvolto solo da un lenzuolo bianco annodato sotto il viso, la camera mortuaria, una stanza gelida, dove solo il dolore può entrare. Combattente per 8 lunghi anni in un corpo non più tuo, però sempre combattente, con tutte le sofferenze che il tuo stesso corpo ti procurava».

I funerali di Alessio si terranno oggi pomeriggio alle 16 con omelia funebre nella chiesa del Santo Rosario a Manduria.