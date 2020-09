Lettera dal carcere di Catanzaro: ho paura del contagio

Dal carcere di Catanzaro dove sta scontando una pena a diciassette anni per traffico di droga ed altri reati, il manduriano Piero D’Amore lancia un appello lamentando uno stato di isolamento e condizioni di vita che lo metterebbero a rischio di contagio con il coronavirus. In una drammatica lettera indirizzata a La Voce, il trentenne manduriano fa sapere di aver iniziato una forma di protesta che consiste nella non assunzione di farmaci cardiologici indispensabili per tenere sotto controllo una patologia cardiologica già diagnosticata.

Piero D’Amore che fu arrestato nel blitz della polizia denominato “Scacco alla Torre” (35 condanne per un totale di tre secoli di pena), è stato posto in isolamento perché durante una perquisizione nella sua cella avvenuta il 2 agosto scorso, gli agenti trovarono un telefono cellulare con sim funzionante e caricabatteria modificata. Sottoposto a misura disciplinare, il trentenne da allora vive isolato in una sezione posta al piano terra del penitenziario in ambienti definiti igienicamente inadatti e pericolosi dal punto di vista sanitario. Nel suo grido d’aiuto D’Amore lamenta mancanza di disinfettanti e di altri dispositivi personali di sicurezza che lo metterebbero a rischio di contagio. In quella stessa sezione, racconta il manduriano, c’è l’infermeria e il reparto di primo ingresso.

Il malessere di D’Amore è legato anche alla distanza che lo tiene lontano dall’affetto dei propri cari che vivono a Manduria con i quali, non potendo recarsi a Catanzaro per visita, mantiene solo rapporti telefonici di breve durata. «Aiutatemi – dice – non voglio morire come sta accadendo ad altri detenuti di atre carceri». Lo stesso appello lo lanciano anche i suoi familiari preoccupati dello stato di salute del loro congiunto. D’Amore è in attesa di risposta ad una sua istanza di opposizione alla misura dell’isolamento.