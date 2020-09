​Detenuto positivo al Covid: tutti negativi i tamponi dei poliziotti in isolamento

Fortunatamente sono risultati tutti negativi i tamponi eseguiti sui poliziotti di Manduria che erano venuti a contatto con il 41enne positivo al Covid arrestato perché aveva aggredito la madre e precedentemente una ragazza di 18 anni che lavora in un bar di Manduria.

Restano in sospeso e ancora in isolamento altri manduriani che per diverse ragioni anche loro avevano avuto contatti ravvicinati con il violento. Alcuni di loro sono già stati sottoposti al prelievo oro faringeo ma si attende la risposta, altri dovranno essere tamponati nei prossimi giorni.

Esaminati anche i componenti della squadra di soccorritori del 118 che erano intervenuti per trasportare in ospedale il contagiato che al momento dell’arresto era stato colto da malore. Anche per loro si attende la risposta del tampone. Per ora, quindi, l’unico contagiato resta l’uomo arrestato che è stato isolato in carcere.