​Prima minaccia la barista poli l’aggredisce davanti alla polizia: arrestato

L’altro ieri l’aveva insultata e minacciata all’interno del «Bar Retrò» dove lavora, ieri ha fatto molto di più: si è presentato nei locali del commissariato di polizia dove la donna si era recata per denunciarlo e l’ha aggredita con violenza procurandole ferite guaribili in dodici giorni. È quanto accaduto ieri mattina sotto gli occhi increduli di alcuni testimoni e degli stessi agenti di polizia che sono intervenuti bloccando il venticinquenne di colore e arrestandolo con l’accusa di violenza privata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Oltre alla ragazza ferita, nella colluttazione è rimasto contuso anche il titolare del bar dove la ventenne aggredita lavora e un avvocato presente anche lui nella sala d’attesa del commissariato in cui è avvenuto il trambusto.



A quanto pare l’extracomunitario che è figlio di commercianti senegalesi da anni residenti a Manduria, si sarebbe presentato in commissariato con una scusa e appena ha avuto la possibilità si è avventato contro la ragazza scaraventandola a terra. Con lei è caduto anche il suo datore di lavoro che l’accompagnava. Un avvocato presente lì per caso che ha assistito alla scena, ha afferrato l’aggressore allontanandolo dalla sua vittima rimasta a terra terrorizzata. Sono quindi intervenuti gli agenti che hanno bloccato il senegalese. Dopo le formalità di rito, il giovane che il giorno prima se l’era cavata con una denuncia a piede libero, è stato arrestato.

La ventenne che è assistita dall’avvocato Gianfranco Gigli, è stata invece accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Manduria dove è stata visitata e dimessa con una prognosi di dodici giorni per un trauma contusivo del dorso. Due settimane di guarigione anche per il titolare del bar coinvolto nella colluttazione. Trauma contusivo ad un polso anche per l’avvocato che è intervenuto per difendere la ragazza.