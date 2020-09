Si rifiuta di indossare la mascherina e rompe tutto nel bar

È dovuta intervenire la polizia per calmare un giovane extracomunitario che ha dato di matto provocando danni in un bar del centro a Manduria e minacciando la commessa che si è rifugiata all’esterno del locale chiedendo aiuto ai passanti. È successo nel primo pomeriggio di ieri nel «Bar Retrò» di Piazza Vittorio Emanuele (Villa comunale).

Secondo una ricostruzione dell’accaduto, pere che il giovane di colore di circa 25 anni, appartenente ad una famiglia di commercianti naturalizzatasi da diversi anni a Manduria, si sia introdotto nel locale chiedendo l’uso del bagno. Secondo la dipendente, una ragazza manduriana di 18 anni, il giovane oltre a rivolgersi con toni minacciosi e ad usare termini volgari, si sarebbe rifiutato di indossare la mascherina come prevede la normativa anti Covid.

Fatto comunque accomodare nel piccolo bagno, il venticinquenne, dopo aver espletato i suoi bisogni, avrebbe cominciato a rompere suppellettili del locale e ad inveire minacciosamente contro la ragazza che si è così rifugiata all’esterno. Il trambusto non è passato inosservato ad alcuni passanti che hanno chiesto l’intervento della polizia. Intervenuti in pochi minuti, gli agenti del commissariato di Manduria hanno bloccato l’extracomunitario portandolo in ufficio. La commessa nel frattempo in preda ad una crisi di panico, è stata soccorsa e accompagnata all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria dove è stata visitata e rassicurata prima di essere dimessa con pochi giorni di prognosi.