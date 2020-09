​Il Covid non lascia Manduria: 3 positivi e 12 in isolamento

Il dato è aggiornato alla scorsa settimana. A Manduria, a quella data, i positivi al Covid-19 erano tre, mentre quelli in isolamento fiduciario domiciliare erano dodici. I tre contagiati sono tutti parenti tra loro e fanno parte del cluster formato dal lavoratore trasfertista risultato positivo al suo rientro a Manduria proveniente da un Paese dell’Arabia Saudita dove lavora.

Anche le persone in quarantena sarebbero tutte collegabili alla stessa famiglia.



Questo il quadro fermo alla scorsa settimana che dimostra ancora una volta come il virus non si sia mai allontanato dai confini comunali e come sia necessario non abbassare la guardia. Si pensi che in tutta la provincia di Taranto le persone attualmente positive al coronavirus sono circa 170 mentre quelle in isolamento un migliaio.