"Aggredito a Taranto dopo il comizio di Salvini", il racconto choc su Facebook

«Ieri sera sono stato aggredito e strattonato da un gruppo di delinquenti poco dopo il comizio di Matteo Salvini a Taranto». Il primario del pronto soccorso di Manduria, Francesco Turco, racconta su Facebook quanto gli sarebbe accaduto a Taranto dopo il comizio del leader della Lega, Matteo Salvini.

«Oltre alle parole impronunziabili verso di me, questo gruppo di sinistri individui evidentemente privi di ogni capacità argomentativa – prosegue - ha riempito di sputi gli amici che rientravano con me verso l’auto. L’unica colpa è la mia candidatura alle elezioni regionali con la Lega e la mia presenza sul palco con Salvini».

Il professionista continua così il suo sfogo sul network. «Faccio il medico da trent’anni, non sono un politico di professione e per questo non mi sono mai negato al confronto educato e costruttivo con chiunque me lo abbia chiesto. Ma simili tentativi di intimidazione, giunti da individui senza argomenti, rivolti peraltro a chi come me ci mette la faccia tanto in corsia quanto nell’impegno civile – prosegue - sono francamente inaccettabili».

L’episodio non è stato denunciata alle autorità «perché – spiega Turco - queste “menti brillanti” sono fuggite a volto coperto poco dopo l'aggressione».