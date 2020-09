Discarica senza accatastamento, Breccia firma l’esposto in Procura

Il portavoce del movimento politico Manduria Noscia, Mimmo Breccia, ha presentato ieri ai carabinieri di Manduria un esposto indirizzato alla Procura della Repubblica di Taranto perché faccia chiarezza sui fatti portati alla luce da La Voce di Manduria relativi al mancato accatastamento della discarica manduriana gestita dalla società Manduriambiente e quindi alla impossibilità di essere in regola con i tributi locali, Ici e Imu.

«Se vera – scrive Breccia nell’esposto - tale circostanza avrebbe permesso di lucrare ingenti somme destinate all’Ente Pubblico, ma, soprattutto, getta inquietanti interrogativi, espressi anche dall’articolista, su come abbia potuto Manduriambiente ottenere autorizzazioni , certificazioni, stipulare convenzioni, certificati di agibilità in carenza di accatastamento e, d’altro canto, come abbiano potuto uffici, enti ed amministrazioni varie avviare e concludere procedimenti, stipulare convenzioni, attestare idoneità varie etc.. in assenza di tale basilare requisito».



La mancata iscrizione nel registro del catasto dell’impianto entrato in funzione nel 2001, è stata attestata da documenti che La Voce di Manduria ha potuto visionare dopo regolare accesso agli atti amministrativi. Breccia è stato l’unico ad incuriosirsi della circostanza tra tutti gli altri politici che si candidato ad amministrare la città Messapica e che, qualora eletti, si troveranno a gestire la curiosa questione su cui ora la magistratura si dovrà occupare su input del leder di Manduria Noscia.