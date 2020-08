Rottura di milza per una bambina incastrata nel cofano della macchina: intervento al Giannuzzi

Dramma sfiorato sabato sera ad Avetrana per un banale ma tragico incidente che ha fatto rischiare la vita di una bambina di 9 anni colpita violentemente dal cofano dell'autovettura di famiglia.

Trasportata d'urgenza dagli stessi familiari all'ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria, la piccola è stata subito portata in sala operatoria per il tamponamento di una grave emorragia interna. Il terribile episodio si è verificato nella tarda serata di sabato scorso nel centro abitato di Avetrana. Un fine serata tranquillo che non poteva fare immaginare ai componenti della famiglia il dramma che si sarebbe compiuto da lì a poco.

Non si conoscono i particolari dei fatti né la dinamica dell'incidente.

A quanto pare la bambina si era affacciata nel portabagagli dell'autovettura che aveva lo sportello spalancato. Forse un difetto o l'improvviso cedimento del pistone che ferma la chiusura, ha fatto scendere la pesante struttura che si è abbattuta violentemente sulla piccola rimasta praticamente schiacciata sotto la struttura. Il pianto improvviso e le urla di dolore, hanno fatto uscire tutti fuori, mentre il padre si precipitava a sollevare il coperchio liberando la figlia che lamentava dolore alla pancia. Per non perdere tempo, i genitori hanno preferito caricare la piccola in macchina e portarla direttamente al più vicino ospedale senza aspettare l'arrivo dell'ambulanza.

Una corsa di pochi minuti mentre la bambina non smetteva di lamentarsi e finalmente l'arrivo in ospedale dove è stata affidata ai sanitari. I medici del pronto soccorso hanno subito capito la gravità del trauma che aveva provocato la rottura di qualche organo dell'addome con probabile emorragia interna. Dopo gli esami radiografici che hanno dato conferma ai sospetti, il medico di guardia ha attivato l'equipe chirurgica e tutto il personale della sala operatoria. Gli specialisti hanno dovuto incidere l'addome della piccola paziente asportandole la milza che sotto l'urto si era lacerata.

L'intervento chirurgico è durato quasi due ore che per i genitori sono stati i più lunghi e terribili della loro vita.

Fortunatamente l'operazione è riuscita. Attualmente la sfortunata bambina è ricoverata nel reparto di chirurgia dello stesso nosocomio ed è fuori pericolo.

(Da Quotidiano di Taranto)