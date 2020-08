Cinque soccorsi in mare per mulinelli e risacca di rientro, paura per una bambina

Il mare mosso di ieri, con onde non particolarmente alte ma con una pericolosa corrente di ritorno, ha sfiorato diversi annegamenti lungo la costa delle marine di Manduria. Almeno cinque i casi di cui si ha notizia. In uno di questi che si è verificato nell’area di mare antistante il lido “Donna Elena” tra Borraco e San Pietro in Bevagna, i due bagnini del vicino stabilimento hanno tratto in salvo in un unico intervento una bambina di 6 anni e tre adulti.

La piccola era in compagnia del padre quando a poca distanza dalla riva la corrente di risacca l’ha trascinata al largo impedendo al padre di recuperarla, vittima anche lui dell’insidioso flusso sottomarino. Una coppia che si era accorta delle difficolta dei due, si è tuffata per soccorrerli ma il reflusso ha bloccato entrambi nelle onde. Fortunatamente in loro aiuto sono intervenuti i due bagnini che hanno prima portato in salvo la piccola e poi aiutato i tre adulti a superare la corrente. Le scene sono state seguite con trepidazione dai numerosi bagnanti che si sono complimentati con i due bagnini, Matteo Rodi, 23 anni di Torre Santa Susanna e Giulio Ferrara, 16 anni di Francavilla Fontana. La bambina con il padre sono dei turisti campani. Per i quattro malcapitati, stremati ma in buone condizioni, non è stato necessario l’intervento dei sanitari. Non è stato così per un sessantenne manduriano, anche lui vittima ieri mattina di un mulinello creato dalla corrente di ritorno mentre faceva il bagno sulla spiaggia centrale di San Pietro in Bevagna. Affaticato e tratto in salvo un attimo prima di essere sopraffatto dalla stanchezza (non si hanno notizie su chi lo ha tirato fuori dalla trappola delle onde), il bagnante è stato poi assistito dal personale del 118 che dopo un periodo di osservazione sotto l’ombrellone non ha ritenuto necessario il trasporto in ospedale.

La corrente di risacca ieri aveva fatto issare le bandiere rosse in tuti gli stabilimenti attrezzati. Una condizione del mare particolarmente pericolosa per le sue caratteristiche che danno l’idea al bagnante di potercela fare. Detta anche di riflusso o di ritorno, si tratta di un intenso flusso d'acqua causato dal moto ondoso del mare con la superficie insolitamente liscia e ondulata. Le onde in queste situazioni sono come spezzate in presenza di una corrente di ritorno che cattura tutto ciò che galleggia trascinandolo al largo. In alcuni casi più rari queste correnti creano dei mulinelli ancora più insidiosi.

Nazareno Dinoi