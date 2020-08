Tamponamento a catena sulla circumvallazione di Manduria

Triplo tamponamento d’auto ieri sulla circumvallazione di Manduria con una donna ferita trasferita al Santissima Annunziata di Taranto. E’ successo intorno alle dieci all’altezza della stazione di servizio Tamoil. Per cause in corso di accertamento, tre autovetture si sono tamponate poco prima dell’incrocio semaforizzato. Ad avere la peggio è stata la conducente della seconda macchina.

La trentaduenne che è stata trasportata con codice rosso a Taranto presentava un trauma cranico commotivo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Per alcune ore il transito della circumvallazione è stato rallentato per la presenza dei numerosi mezzi di soccorso sulla scena.

I vigili del fuoco del distaccamento di Manduria hanno poi provveduto a rimuovere le auto danneggiate liberando la carreggiata.