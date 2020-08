Notte di ferragosto con mega discoteca sulla spiaggia a San Pietro in Bevagna

Una notte di ferragosto senza freni e nessuna regola anti Covid quella passata ieri su alcuni punti del litorale manduriano. In alcuni stabilimenti balneari, poi, c’è stato un libera tutti con migliaia di giovani che hanno ballato ammassati in quella che è diventata una maxi discoteca all’aperto. In alcuni lidi attrezzati (esemplare quello da cui provengono le immagini che vi mostriamo), c'è stato un vero e proprio delirio di folla, musica ad alto volume e birra a fiumi. In questa mega festa regolarmente autorizzata dal Comune di Manduria, diversi ragazzi hanno avuto problemi per l’eccessiva assunzione di alcol. A quanto pare, comunque, l'ente pubblico non ha dato autorizzazioni perchè non dovute per eventi così come è stato dichiarato dagli organizzatori che hanno presentato una Scia ( Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per una festa con meno di cento persone del pubblico. Dagli uffici comunali, inoltre, sarebbe anche stata inviata una raccomandazione agli organizzatori sul rispetto della recente ordinanza regionale. Evidente a questo punto la mancanza di controlli.

Di seguito il contenuto dell’ultima ordinanza regionale contenente gli obblighi e i comportamenti che avrebbero dovuto rispettare partecipanti e organizzatori.

«Con decorrenza dal 13 agosto, gli utenti di discoteche, sale da ballo e locali assimilati hanno l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine con le caratteristiche di cui all’art.1 co.2) sempre, anche all’aperto, laddove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri sulla pista da ballo e di 1 metro nelle altre zone dei locali, afferendo il prescritto obbligo all’esclusiva responsabilità personale dei medesimi utenti;





Gli esercenti, all’ingresso dei predetti locali, hanno l’obbligo di rilevare la temperatura corporea impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°, nonché di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione».