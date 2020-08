Turista annega nelle acque di Torre Ovo

Era di un turista varesino il corpo annegato ieri nelle acque di Torre Ovo, marina di Torricella, recuperato dalla Guardia costiera che lo ha portato al proto di Campomarino per il riconoscimento e le procedure burocratiche.

Si chiamava Massimo Bossi, 62 anni, imprenditore molto conosciuto nel suo comune, Gallarate, dove è stato assessore e sindaco.

Ieri pomeriggio il sessantaduenne in vacanza con la famiglia a Torre Ovo, era uscito con una piccola barca a vela per delle immersioni in solitaria. Probabilmente un malore o un incidente in mare lo hanno stroncato. Quando è stato ritrovato al largo della località balneare del litorale ionico salentino, il suo copro galleggiava e indossava maschere e pinne. Il magistrato di turno della Procura tarantina ha disposto la visita necroscopica sul corpo prima della consegna alla famiglia.

Nazareno Dinoi