Covid torna il virus a Manduria con un nuovo caso, sette in tutta la regione

Dopo un lungo periodo di free-Covid, il comune di Manduria registra un altro contagio da coronavirus. Lo segnala il bollettino epidemiologico della Regione Puglia che sulla mappa dei comuni pugliesi colora di rosa quello del territorio Messapico.

Non si tratta di un caso ospedalizzato ma di un pendolare rientrato da un Paese mediorientale dove lavora. Non presenta sintomi ed è in isolamento fiduciario nella propria abitazione seguito dal Dipartimento di prevenzione della Asl. al suo arrivo a Manduria non sarebbe stato in contatto con nessuno.

In Puglia, sono stati registrati 2.259 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 7 (sette) casi positivi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

NON sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 251.470 test.

3.974 sono i pazienti guariti.

158 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.685, così suddivisi:

1.519 nella Provincia di Bari

382 nella Provincia di Bat

675 nella Provincia di Brindisi

1.219 nella Provincia di Foggia;

577 nella Provincia di Lecce;

282 nella Provincia di Taranto;

31 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.