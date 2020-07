A San Pietro in Bevagna un medico ha salvato una sua paziente che stava per annegare

Medico in corsia ed anche sulla spiaggia. È accaduto ieri su una spiaggia di San Pietro in Bevagna ad un dirigente medico che lavora all’ospedale Perrino di Brindisi. Il coraggioso professionista che si trovava in spiaggia, si è tuffato in mare ed ha salvato una donna in difficoltà e quando l’ha portata a riva sana e salva ha scoperto che era una sua paziente.

L’episodio è acceduto ieri pomeriggio nel tratto di mare tra San Pietro in Bevagna e Borraco all’altezza dell’ex Bar Firenze. La spiaggia era affollata come lo può essere una domenica di fine luglio, il mare non era rassicurante e una bagnante che si era allontanata più del dovuto, ha cominciato ad annaspare. Fortuna per lei che dalla spiaggia i suoi tentativi di restare e galla sono stati notati dal medico brindisino che senza esitazione si è tuffato in mare e l’ha raggiunta a nuoto dove l’acqua misurava la profondità di circa tre metri.

È riuscito così a trarla in salvo da un vortice creato dalle correnti che rischiava di trascinare entrambi a fondo. Giunti a riva grazie anche all’aiuto di altri soccorritori che si sono prestati ad aiutare i due a guadagnarla in sicurezza, i due si sono riconosciuti: la signora, anche lei della provincia di Brindisi, era stata già curata dal medico ospedaliero che questa volta l’ha salvata da quella che si sarebbe potuta trasformare in tragedia. Secondo quanto riporta “Lo Strillone News”, la fase finale del salvataggio è stata accolta da un fragoroso applauso partito dai numerosi bagnanti che hanno assistito alla scena.