Bomba d'acqua allaga e isola strade a San Pietro in Bevagna

Un violentissimo acquazzone si è abbattuto nel pomeriggio sul versante orientale della provincia di Taranto. A Manduria e lungo la costa una bomba d’acqua ha allagato strade rendendole impraticabili.

A San Pietro in Bevagna sono state allagate le solite zone provocando danni alle autovetture parcheggiate e isolando gli abitanti. Le strade più colpite sono state quelle degli hotel Caraibisiaco e hotel Charlie. Sono al lavoro per questo le squadre della Prociv Arci Manduria. L’improvviso temporale che era stato preannunciato dai servizi meteo, non aveva scoraggiato numerosi bagnanti sorpresi dalla pioggia quando erano in spiaggia.