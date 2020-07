Infarto in spiaggia, tragedia a San Pietro in Bevagna

È finita nella tragedia la domenica al mare per un 74enne colpito da un infarto mentre si trovava in spiaggia a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria. L’uomo di Francavilla Fontana, si trovava con i parenti su tratto di spiaggia di via Borraco quando ha avuto un malore.

Quando sono arrivati i soccorsi il francavillese era già in arresto cardiaco. Inutili tutti i tentativi per rianimarlo, dopo circa mezzora di manovre salvavita praticate davanti a numerosi bagnanti che affollavano la spiaggia, il personale del 118 si è dovuto arrendere. Probabilmente a stroncarlo è stato un infarto cardiaco. Dopo le procedure burocratiche e su indicazione del magistrato di turno, il corpo è stato consegnato ai parenti per i funerali.