Quello che resta dopo l'incendio ai Demani

A distanza di tre giorni dall’ultimo incendio in località Specchiarica, marina di Manduria, che ha bruciato l’uliveto del sindaco di Erchie, Giuseppe Margheriti e arbusti della macchia mediterranea per dieci ettari, un altro rogo ieri ha interessato la stessa costa manduriana esattamente dalla parte opposta del territorio rivierasco. Il fuoco questa volta non ha provocato solo danni alla vegetazione spontanea e alle colture, ma ha raggiunto un’abitazione immersa nel verde fortunatamente provocando solo danni all’esterno dove ha danneggiato le tapparelle di plastica più esposte al calore.

Anche in questo caso, come per l’uliveto di proprietà del primo cittadino di Erchie, la vastità del fronte del fuoco e l’impossibilità di raggiungere i luoghi, hanno richiesto l’intervento di due Canadair che hanno effettuato diversi lanci di acqua prelevata dal vicino mare.

A terra invece hanno lavorato per diverse ore le squadre dei vigili del fuoco inviate da Taranto, personale dell’Arif, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, e i volontari della Protezione civile che hanno provveduto a circoscrivere l’incendio creando dei canali di separazione dal fuoco.

Le colonne del fumo visibili a distanza, hanno attirato l’attenzione dei numerosi bagnanti che hanno poi assistito allo spettacolo dei due velivoli gialli che più al largo planavano a filo d’acqua per riempire i serbatoio per poi allontanarsi verso l’entroterra dove andavano a scaricare il loro carico sulle fiamme. La zona interessata è quella denominata «Demani», in direzione della discesa di Borraco, una terrazza naturale delle murge tarantine densamente occupate da lussuose villette e case vacanza. Ma anche di distese di uliveto con esemplari secolari e monumentali. Non si conosce ancora la vastità dell’incendio né gli uliveti raggiunti dal fuoco, tantomeno la sua origine.

Quando sono arrivate le prime richieste di soccorso al 115, la squadra dei vigili del fuoco di Manduria era impegnata in un intervento a San Pietro in Bevagna, per cui la centrale operativa di Taranto ha inviato le squadre del distaccamento provinciale. I pompieri di Manduria, nel frattempo, hanno tagliato i rami pericolanti di un grosso pino che rischiava di abbattersi su dei cavi elettrici e telefonici in una strada del centro abitato della località balneare manduriana.

Le autopompe dei vigili del fuoco e i mezzi dell’unità Arif che ha una sede stabile nella Masseria Marina, a circa quattro chilometri dal punto dove è scoppiato l’incendio, sono rimaste sul posto per scongiurare la ripresa di qualche focolaio che con l’elevata temperatura e il vento avrebbe potuto ridare origine ad un nuovo allarme. Tocca capire ora le responsabilità di tutto. Saranno i militari della Forestale con il parere esperto dei vigili del fuoco a dare un nome all’origine dell’incendio che potrebbe essere stato generato da un fenomeno naturale di autocombustione, oppure dalla solita mano dell’uomo che per dolo o per disattenzione è il responsabile numero uno di questo genere di insulti all’ambiente e all’economia del territorio. Hanno partecipato agli interventi anche unità dell'Istituto di vigilanza Blu.

Nazareno Dinoi