«Un anno senza Annarita». Il dolore dei parenti e la rabbia per la lentezza della giustizia

«Un anno fa come oggi la nostra Annarita ci lasciava, uccisa da un automobilista su cui la giustizia non si è ancora espressa». I familiari di Annarita Massafra, la 51enne manduriana investita da un’auto pirata il 29 giugno 2019 e morta dopo quattro giorni di agonia nella rianimazione del Santissima Annunziata di Taranto, ricordano così la tragedia che ha segnato per sempre la loro vita e cancellato quella della donna di casa, moglie e madre di tre figli.

Ad un anno di distanza da quei tragici eventi, il marito Gregorio Lenti, ex carabiniere in pensione, rinnova la sua rabbia per la lentezza della giustizia aggravata quest’anno dal lockdown per la pandemia che ha bloccato tutti i processi. «Lo so che i tempi sono lunghi – dice – ma non ci posso fare niente perché ogni volta che vedo circolare liberamente l’automobilista che ha investito mia moglie, mi si contorce lo stomaco per la rabbia».

Quella sera la coppia di manduriani con altri due parenti, avevano preso parte alla processione di San Pietro nella omonima località balneare di Manduria e stavano percorrendo a piedi una strada stretta e buia quando un’autovettura guidata da un giovane manduriano investì in pieno le due donne che precedevano i rispettivi mariti. La più grave fu la 51enne che fu soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale tarantino dove morì quattro giorni dopo.

Oggi pomeriggio alle ore 19 nella chiesa del Rosario ci sarà una messa religiosa in suo ricordo. Nella foto la famiglia felice in occasione della laurea in archeologia della figlia Simona.