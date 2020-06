Bambino smarrito in spiaggia viene trovato dopo due ore

Tutta la spiaggia di San Pietro in Bevagna in allarme oggi pomeriggio per la scomparsa di un bambino di 7 anni che si era allontanato facendo temere il peggio.

Per fortuna dopo un paio d’ore di ricerca il minore è stato ritrovato a circa un paio di chilometri sul tratto di spiaggia antistante l’hotel dei Bizantini. A trovarlo sono stati i bagnini dello stabilimento «Murmur» nelle cui vicinanze si trovavano i familiari del piccolo.

Per le ricerche si sono mobilitate centinaia di persone attivate dal passaparola ed anche i sommozzatori dei carabinieri presenti in zona per un servizio televisivo sui «sarcofagi dei Re», le vasche di marmo grezzo naufragate con una nave commerciale romana tra il 150 e il 900 d.c. che si trovano sul fondale della località balneare di Manduria a circa 5 metri di profondità.