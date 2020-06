​Ancora tensione tra gli ambulanti del mercato settimanale con minacce e insulti ai vigili urbani

Il mercato del martedì rischia ora seriamente di saltare per le intemperanze di alcuni ambulanti che anche ieri mattino si sono opposti alle misure sul distanziamento. Bersaglio delle invettive di un commerciante non manduriano, il comandante dei vigili urbani di Manduria, maggiore Enzo Dinoi che sarebbe stato minacciato e aggredito verbalmente alla presenza di numerosi testimoni. Già vittima il martedì precedente di analoghi comportamenti di altri ambulanti, il comandante potrebbe ora decidere di sospendere l’attività sino a data da destinarsi.



Il mercato, infatti, era stato aperto per un periodo di prova propri per sperimentare i comportamenti dell’utenza, sia venditori che clienti, di fronte alle nuove limitazioni imposte dai decreti anti Covid. A quanto pare, però, a non mostrarsi tolleranti sarebbero proprio i commercianti, non tutti, che rischiano ora di restare a casa.

La categoria non ci sta e protesta. «Non possono pagare 140 ambulanti per colpa di uno o due persone che evidentemente non hanno capito che rischiamo la chiusura», afferma l’esponente di Confesercenti della categoria ambulante, Giuseppe Nuzzo che ieri aveva cercato di calmare gli animi. «Chiederemo alle autorità locali – dice Nuzzo – di individuare ed eventualmente sanzionare solo i responsabili di tali comportamenti estremi e non far pagare colpe ad imprenditori che non ne hanno».

Ieri, tra l’altro, alcune baracche sono state allestite proprio davanti alle rampe d’accesso ai garage delle palazzine sul viale costringendo i residenti a rinunciare alle auto. Scontate le proteste di chi non potendo fare a meno di utilizzare l’autovettura non è potuto recarsi al lavoro.