​Folle corsa senza patente e assicurazione per le vie del centro

Per fortuna nessun ferito né danni alle cose durante uno spericolato inseguimento per le vie cittadine tra un’auto della polizia e una Fiat Punto con targa tedesca. E’ successo l’altro ieri a Manduria quando una pattuglia del commissariato di polizia ha incrociato l’utilitaria guidata da un pregiudicato manduriano di 32 anni notoriamente privo di patente. All’alt dei poliziotti, il conducente dell’auto ha accelerato nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Né è seguito quindi un movimentato inseguimento in una zona densamente popolata durante il quale il fuggitivo ha effettuato numerose manovre azzardate percorrendo anche tratti di strada contromano pur di sfuggire al controllo.



Dopo pochi minuti gli agenti lo hanno raggiunto costringendolo a fermare la corsa contro un muro di cinta di una villetta per poi bloccarlo definitivamente poche centinaia di metri dopo. Da un immediato controllo, l’autovettura con targa tedesca è risultata priva di qualsiasi documento compresa la prevista polizza assicurativa ed è stata pertanto posta sotto sequestro. Il manduriano 32enne pregiudicato per reati comuni è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente con recidiva nel biennio.