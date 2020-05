Grave malore per l'infermiere Giuseppe Maggi ricoverato in rianimazione

Ha avuto un malore proprio nel giorno della giornata mondiale dell’infermiere. Ed aveva appena finito il suo turno in ospedale, ieri, dove lavora quando un improvviso mal di testo lo ha messo in allarme. La chiamata dell’ambulanza e l’arrivo in ospedale poi il coma. Giuseppe Maggi, 51 anni, conosciutissimo infermiere in servizio nel reparto operatorio dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria, si trova ora nella rianimazione del Santissima Annunziata di Taranto per una emorragia cerebrale. Dopo la corsa a Taranto con l’ambulanza, Maggi che è stato anche consigliere comunale nella passata amministrazione del sindaco Roberto Massafra, è stato operato nella notte dall’equipe della neuro chirurgia e angiografia interventistica. Si attende l’esito.

Tutta la comunità infermieristica manduriana è in apprensione per la sua sorte. Infaticabile professionista, oltre al ruolo in ospedale prestava servizio anche nell’infermeria del carcere di Taranto oltre ad aiutare nel tempo libero l’azienda di famiglia, una gelateria gestita dalla moglie e dai figli. All’amico e collega Peppo l’augurio di una buona e rapida ripresa da tutti noi de La Voce di Manduria.