​Il caso del superdirigente: dieci delibere nelle mani della magistratura contabile

Sarebbero dieci gli incarichi dirigenziali affidati all’avvocato Vincenzo Dinoi, comandante dei vigili urbani di Manduria, su cui la Corte dei Conti sta indagando per verificare la legittimità degli stessi. Sono i particolari che emergono dall’inchiesta della Corte dei Conti che ha deciso di accendere un faro sulla legalità, contabile e amministrativa, del comune di Manduria a partire dal 2014 ad oggi.



Il sostituto procuratore della Procura generale della Corte dei Conti della Regione Puglia, Daniele Giannini, avrebbe inviato una richiesta ai commissari straordinari che governano la città Messapica dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose dell’ente, Caiazzo, Scipioni, Caiazzo, chiedendo una dettagliata relazione sull’argomento. Una brutta gatta da pelare per i rappresentanti di Stato che non gli farebbe certo onore nel caso in cui la magistratura contabile dovesse ravvisare irregolarità anche da parte loro. A quanto pare, infatti, si sospetta la violazione di norme in materia di pubblico impiego che avrebbe comportato un indebito guadagno al dipendente all’attenzione dei magistrati baresi. E almeno due dei chiarimenti richiesti dal sostituto procuratore Giannini riguarda proprio due atti firmati dalla commissione «antimafia».

L’anomalia che sarebbe emerse dalle carte già in possesso della magistratura contabile riguarderebbe l’inquadramento professionale dell’avvocato Dinoi che nella pianta organica, in qualità di comandante del corpo di polizia locale, occupa un posto di funzionario D3, il massimo livello previsto oltre il quale si passa nella dirigenza. Il passaggio apicale per un dipendente pubblico che abbia i titoli, è consentito esclusivamente mediante concorso pubblico. Dinoi, invece, dal 2014 ad oggi, avrebbe ricoperto incarichi di dirigente grazie ad atti firmati dagli organi politici che si sono succeduti nello stesso arco di tempo. Vale a dire la giunta del sindaco Roberto Massafra, la commissaria prefettizia Garufi e i tre attuali commissari straordinari. In caso di accertato danno erariale (ma le indagini al momento sono all’inizio e niente per ora, è bene dirlo, è ancora scontato), a risponderne non sarebbe solo il dipendente in questione, ma anche tutti coloro i quali hanno firmato gli incarichi presuntivamente illegittimi. (quelli degli ultimi cinque anni per il principio della prescrizione della responsabilità contabile che salverebbe tutti i sindaci precedenti). Non a caso la procura generale della Corte dei Conti chiede di appurare «l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa».

Attualmente il comandante dei vigili urbani, Vincenzo Dinoi, oltre a dirigere la polizia locale, è il responsabile di questi servizi: servizio gabinetto del sindaco, Affari generali, Ufficio protocollo e messi, Affari del personale, servizi finanziari, Ufficio legale e contenzioso, Ambito territoriale, Servizi sociali, servizio Tributi, servizio elettorale, Stato civile, servizio Anagrafe. Praticamente tutto tranne i Lavori pubblici per cui occorrono competenza e titolo specifici. Grazie ad un accordo siglato con l’amministrazione comunale di Avetrana, infine, l’avvocato Vincenzo Dinoi è anche comandante dei vigili urbani di quel comune.

Nazareno Dinoi