Dramma a Manduria, donna trovata senza vita in bagno

Dramma nel giorno della festa della mamma per una famiglia di Manduria. Una donna di 54 anni, manduriana, è stata trovata priva di vita nel bagno con una ferita alla nuca. A fare la scoperta, questa mattina intorno alle 9,30, è stato il marito che ha chiamato il 118. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, hanno tentato di rianimarla ma la donna non si è più ripresa. L’ipotesi è che la 54enne sia scivolata o abbia avuto un malore e cadendo abbia battuto violentemente la testa contro lo spigolo della doccia.

Il medico del 118 che ha constatato la morte dopo vani tentativi per rianimarla, ha comunque chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno informato il magistrato presso la Procura della Repubblica di Taranto. Dopo i rilievi del caso da parte dei militari del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Manduria, il corpo della signora, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato trasferito nell'obitorio del cimitero della stessa città Messapica per una eventuale autopsia che stabilirà le cause del decesso.