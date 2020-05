​Con il caffè fuori dal bar, denunciati clienti e proprietario

Le nuove aperture previste nella fase 2 delle restrizioni anti-Covid e il mancato rispetto delle stesse hanno fatto le prime vittime a Manduria. A fare i conti con questo è stato il titolare di un bar ed alcuni suoi clienti sorpresi dalla polizia a consumare i prodotti nelle vicinanze del locale. E’ successo ieri mattina. I poliziotti, durante il servizio di controllo sul rispetto delle prescrizioni, sono stati attirati dalla presenza di un gruppo di giovani che creavano assembramento davanti ad un locale non distante dagli uffici del commissariato.



Gli agenti hanno così deciso di avvicinarsi per interrompere la riunione scoprendo che molti di loro erano intenti a consumare bibite ed altri prodotti acquistati probabilmente dal bar lì vicino. Sono così scattate le procedure di rito con l’identificazione dei presenti e la contestazione al titolare del locale. Durante le operazioni si è creato del nervosismo tra i presunti disubbidienti delle regole che contestavano l’intervento delle forze dell’ordine che hanno comunque continuato la loro opera.

L’operazione si è conclusa con il deferimento alla Prefettura di Taranto di un numero imprecisato di clienti e del proprietario che rischiano rispettivamente una sanzione pecuniaria e amministrativa. Ad opera del dirigente del commissariato di polizia di Manduria, il vice questore aggiunto, Antonio Gaetani, sarà ora trasmessa la denuncia alla Prefettura di Taranto.

I trasgressori, se ritenuti tali, rischiano una multa di 400 euro mentre a carico del proprietario del locale può aggravare inoltre la chiusura per un periodo più o meno lungo secondo la gravità dell’infrazione.

Si ricorda che tra le principali disposizioni contenute nell’ultimo decreto del presidente del consiglio, c’è l'obbligo per i clienti e per il personale degli esercizi di indossare guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la necessità di mantenimento del distanziamento interpersonale, il divieto del consumo sul posto e la messa a disposizione per il personale e i clienti di sistemi e prodotti per l'igienizzazione delle mani. La merce acquistata deve essere racchiusa in apposito kit per l’asporto e non può essere consumata fuori nelle stesse pertinenze del locale.