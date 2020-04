I vigili urbani di Manduria avviano indagini sulla "misteriosa macchia rossastra" nel mare

Il comando di polizia municipale di Manduria rende noto di «avere avviato indagini» per scoprire la natura di «una misteriosa macchia rossastra» segnalata da alcuni cittadini nelle acque antistanti la Salina di Torre Colimena.

Sicuramente si tratterà di un fenomeno già noto e verificatosi anche in questi giorni sul litorale pugliese del versante adriatico. «A creare questo effetto ruggine – informano l’autorità portuale di Bari e l’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) della Puglia ed il Wwf -, è la fioritura della microalga Noctiluca miliaris». Si tratta di un fitoplancton che quando aumenta la temperatura fiorisce soprattutto vicino alla costa.

L’autorità portuale ha fatto sapere in una nota che porta la data del 14 aprile «che il fenomeno sta interessando tutta la Puglia. Oltre al barese anche i litorali di Manfredonia (nel Foggiano), Barletta e Trani (nella Bat) e Ostuni (nel Brindisino).

Ed ora, evidentemente, anche nelle acque manduriane dello Jonio. Qualcosa in più potranno dirci le verifiche in atto da parte della polizia municipale Messapica che, sempre nel suo comunicato stampa, ha allertato «sia la Asl che l’Arpa per il prelievo di campioni in mare al fine di verificare la natura della chiazza e valutare gli eventuali interventi di contenimento o bonifica». Nella foto la macchia rossa di Torre Colimena e nei mari di altre località pugliesi.