"Multato mentre mi recavo nel mio negozio"

AVVISO - Per una incomprensione con il lettore che ci ha segnalato la vicenda, abbiamo in precedenza erroneamente attribuito la multa ai vigili urbani e non ai carabinieri, come invece è accaduto. Resta fermo tutto il resto che di seguito vi riproponiamo con le dovute correzioni. Ci scusiamo per questo con i lettori e con i vigili urbani.

Il titolare di un’attività commerciale di Manduria è stato multato dai carabinieri (e non dai vigili urbani come erroneamente scritto in precedenza) perché circolava senza autocertificazione che giustificasse l’uscita. L’imprenditore ha cercato di convincerli che si stava recando nella propria attività nei pressi della scuola Marugj-Frank, per ritirare un pacco importante che altrimenti sarebbe tornato indietro. «E’ mai possibile – ci scrive il protagonista - che c’è chi gira tutto il giorno mentre io non posso andare nella mia attività per ritirare un pacco importante che altrimenti tornerebbe indietro con aggravio di spese a mio carico? A questo punto – prosegue - non si può neanche ritirare la posta».

Secondo quanto riferitoci dall’interessato, l’esercente avrebbe insistito con i verbalizzanti che lo avevano fermato sostenendo che poteva recarsi nella sua attività «anche solo per controllo e manutenzione». «Ma non c’è stato verso – si sfoga l’esercente -, dopo aver passato solo in casa Pasqua e Pasquetta e tutto il periodo del lockdown, non avendo contatti con genitori, nonni, fidanzata e non uscendo praticamente mai se non una volta a settimana per fare la spesa e recarmi in banca rispettando rigorosamente le regole e facendole rispettare ai miei familiari, ricevere questo trattamento e questa multa ingiustificata e inutile visto che il decreto permette all’imprenditore di recarsi nell’attività è davvero umiliante e frustrante». L’uomo ha rifiutato di firmare l’infrazione ed è intenzionato a contestarla nelle forme consentite.