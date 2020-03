Altri due contagi a Manduria, il numero sale a cinque

Altri due manduriani sono stati contagiati dal coronavirus. Sale a cinque il numero di positivi al Covid. Questa volta il virus si è rintanato in una coppia di 62enni che l’altro ieri sono stati ricoverati nella speciale sezione di isolamento dell’ospedale Marianna Giannuzzi. Dopo l’arrivo della positività dei tamponi, i due sono stati trasferiti nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Moscati di Taranto dove si trovano ancora in isolamento i primi tre manduriani, i due medici di famiglia e un ottantenne.

A quanto pare marito e moglie erano rientrati da una decina di giorni da una crociera in compagnia di altre due coppie, forse anche loro di Manduria. Al rientro dal viaggio la coppia ricoverata ieri sarebbe stata bene e i sintomi sono comparsi qualche giorno dopo. Sembrava una normale influenza ma poi i disturbi sono diventati più gravi così hanno deciso di contattare il numero del Dipartimento di prevenzione della Asl che ha organizzato il loro accompagnamento protetto prima al Giannuzzi e poi agli infettivi di Taranto.

Resta intanto alta l’attenzione sui numerosi pazienti dei due medici di famiglia che sono stati incitati a rispettare un periodo di isolamento fiduciario in casa. Che tutti lo stiano rispettando alla lettera p solo una speranza. Alla nostra redazione giungono segnalazioni di persone quarantenate che «evadono» per portare il cane a spasso o per fare delle corsette vicino casa e, in alcuni casi, anche per fare la fila ai supermercati.

Per questo diventa più stringente l’invito a restare in casa che per chi è sottoposto all’isolamento diventa un obbligo sanzionabile anche con la denuncia penale.