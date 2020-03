A spasso senza motivo: "vado dove mi pare". Denunciati dalla Finanza

Militari della Guardia di Finanza hanno sorpreso altri due manduriani che avevano violato gli obblighi della non circolazione se non per i casi previsti dal decreto sul contenimento della diffusione del coronavirus.

I due, un pregiudicato di 60 anni e un trentenne anche lui già noto alle forze dell’ordine, entrambi manduriani, transitavano a bordo di un’autovettura nei pressi della compagnia della Guardia di Finanza di Manduria in via Primo Maggio.

I militari al comando del capitano Giuseppe Lorenzo, hanno fermato i due a cui è stato chiesto il motivo della loro uscita e l’eventuale autodichiarazione. I due manduriani che erano sprovvisti di modulo, non hanno saputo dare motivi validi che giustificassero la loro uscita rispondendo anche spavaldamente alle forze dell’ordine con la frase: «siamo liberi di andare dove vogliamo». Dopo l’identificazione i due sono stato sanzionati e denunciati alla procura della Repubblica per inosservanze dei provvedimenti dell’autorità che comporta l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.