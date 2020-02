Palo dell'illuminazione si abbatte all'ingresso della scuola (fortunatamente chiusa per il virus)

Un palo della pubblica illuminazione è stato abbattuto dal vento questa mattina in via Macello, a Manduria, proprio sulle strisce pedonali davanti l’accesso principale del plesso scolastico Don Bosco. E’ avvenuto proprio nell’orario d’ingresso nella scuola fortunatamente chiusa per l’emergenza coronavirus.

La struttura, obsoleta e d’annata, ha ceduto alla base che si presenta corrosa dalla ruggine. Oltre al vento e alla cattivo stato del ferro, il palo, di una sezione sufficiente a sopportare una sola lampada, era appesantito da un grosso faro montato successivamente.