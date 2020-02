Incendio di rifiuti a San Pietro in Bevagna, le fiamme avvolgono gli alberi

Ricominciano i roghi dei rifiuti ammassati nelle località marine di Manduria. Questa mattina in via delle Acacie, le fiamme dell’incendio di una delle tante isole di raccolta dei rifiuti (in realtà vere e proprie discariche a cielo aperto), si sono propagato sulla vicina vegetazione. In poco tempo le fiamme hanno avvolto un grosso albero di pino.

La zona in questione è quella del mercato settimanale estivo che d’inverno si trasforma in ricettacolo di ogni genere di rifiuti, dal materiale dell’edilizia, all’amianto, materassi e mobili da buttare. I vigili del fuoco sono intervenuti impedendo danni maggiori alla vegetazione circostante e alle abitazioni vicine. A dare l’allarme è stata una pattuglia della vigilanza Blu.