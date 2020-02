Donna sviene per strada e resta da sola (era di colore)

Una donna di colore colpita da un malore per strada è rimasta per diversi minuti per terra senza che nessuno si avvicinasse per soccorrerla. È successo ieri mattina, intorno alle ore 7, nei pressi della caserma dei carabinieri di Manduria. La donna di circa cinquant’anni, di nazionalità senegalese ma da anni naturalizzata con la famiglia nella città Messapica, si stava recando a lavoro quando ha avuto un crollo perdendo i sensi. Il primo e l’unico a soccorrerla è stato un carabiniere che smontava dal servizio.

Il militare, transitando con la propria automobile su quella via, ha notato la donna per terra mentre alcuni passati e i vicini la guardavano senza avvicinarsi. Il componente dell’Arma ha così chiamato al 118 che ha inviato un’autoambulanza. Nel frattempo la senegalese ha ripreso conoscenza ma non riusciva a stare in piedi così, all’arrivo del mezzo di soccorso, è stata caricata sulla barella e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi con un codice giallo.

Fortunatamente non era niente di grave. Molto grave è invece il modo in cui la donna è stata abbandonata a sé stessa senza che nessuno le si avvicinasse. Forse la fobia del virus che si sta diffondendo dalla Cina oppure l’imperdonabile intolleranza razziale che mai come in questo periodo sta emergendo anche tra i manduriani.