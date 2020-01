Auto contro un camion sulla circumvallazione di Manduria

Dopo il brutto incidente dell’altro ieri sera sulla Manduria Oria, in cui sono rimaste ferite tre persone che erano a bordo di due auto e un trattore (il manduriano Fabio Muscogiuri di 43 anni il più grave di tutti), ieri mattina al rondò che incrocia la circonvallazione della città Messapica con la stessa via per Oria, un altro scontro tra un’auto e un camion ha provocato altri feriti.

Fortunatamente nessuno grave questa volta. Una Ford guidata da un pensionato di Manduria si è schiantata contro il grosso mezzo distruggendo praticamente tutta la parte anteriore dell’utilitaria. Soccorso dal personale del 118, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Giannuzzi di Manduria per gli accertamenti del caso. Nell’urto ha riportato delle contusioni agli arti inferiori. L’avvocato manduriano Francesco Ferretti, chiamato a curare gli interessi del camionista, cercherà di ricostruire la dinamica dell’incidente. Lo stesso legale si sta interessando anche del ferito dell’incidente della sera prima avvenuto all’altezza del vecchio aeroporto militare sulla via per Oria.