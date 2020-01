Drogato alla guida, manduriano provoca un incidente

Un 26enne di Manduria di cui non si conoscono le generalità, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Ceglie Messapica per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Il giovane, alla guida della propria auto sulla strada provinciale 26 che collega Ceglie a Francavilla Fontana, ha provocato un incidente con feriti collidendo contro un furgone condotto da un 43enne del luogo. Il 26enne, accompagnato presso l’ospedale Perrino di Brindisi per i previsti accertamenti sanitari, è risultato positivo all’uso di sostanza stupefacente. La patente è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro penale.