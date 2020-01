Manduriano aggredito da due uomini che sono stati arrestati

Il personale del Commissariato di Manduria ha tratto in arresto per tentata estorsione e per lesioni personali in concorso Luciano Scarcia di 35 anni e Cosimo Camardi di 39, entrambi residenti a Taranto. I poliziotti sono intervenuti nei pressi di un distributore di carburante sito sulla strada provinciale che da Manduria porta a Sava, dove era stata segnalata una violenta rissa.

Dopo aver identificato le tre persone coinvolte, gli agenti hanno accertato che la violenta lite era nata tra i due tarantini ed un altro giovane di Manduria di 31 anni, per una controversia nata da un incidente stradale avvenuto nel dicembre 2019 tra la vittima ed uno dei tarantini.

Inizialmente le parti si erano accordate per una semplice lucidatura della carrozzeria del veicolo del tarantino attesi i lievissimi danni riportati ai veicoli.

La vittima ha riferito che all’appuntamento presso il distributore, al momento chiuso e privo di personale addetto, il Camardi era insieme ad un’altra persona di statura e corporatura media poi identificato per l’altro arrestato.

Senza mezzi termini, il Camardi, non contento dell’accordo precedentemente raggiunto, ha richiesto la somma di 2mila euro, come copertura del danno subito nell’incidente e degli altri danni già presenti sulla vettura.

Di fronte al rifiuto, i due tarantini hanno cominciato a colpire violentemente con calci e pugni il 31enne di Manduria, il quale ha tentato, invano, di rifugiarsi in un bar vicino.

I due si sono persino impossessati delle chiavi della macchina della vittima per sottrarre la carta di circolazione con l’intento di redigere il modulo di constatazione amichevole, di impossessarsi del telefono cellulare e del bancomat per costringerlo a compiere un prelievo bancomat.

Solo il tempestivo arrivo della Volante ha scongiurato il peggio.

I due tarantini sono stati fermati e condotti negli Uffici del Commissariato dove, dopo le formalità di rito, sono stati tratti in arresto.

Uno dei due arrestati è stato anche denunciato in stato di libertà perché trovato in possesso di un coltello a serramanico.