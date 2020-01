Grosso albero sulle giostrine di Uggiano per fortuna vuote, la denuncia di Notarnicola

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio ad Uggiano Montefusco per la caduta di un grosso albero di pino che si è abbattuto sulle giostrine dei giardini pubblici. Fortunatamente in quel momento, anche per il cattivo tempo, non c’erano persone intorno per cui si registrano solo danni agli arredi e tanto lavoro per i vigili del fuoco che questa mattina, 6 gennaio, sono all’opera per mettere in sicurezza la zona.

Il grave episodio è però occasione di critiche e riflessioni da parte dell’ex assessore del comune di Manduria, Leonardo Notarnicola che in una lettera aperta lancia accuse di incuria rivolte a chi amministra il territorio. Nella lettera, l’esponente del Pd ricorda i danni causati dalla tromba d’aria del 12 novembre scorso e gli interventi di ripristino dei danni che non sono stati ancora attuati. Ritardi questi che secondo Notarnicola sarebbe la causa dell’ultimo abbattimento dell’albero che avrebbe potuto fare una strage.

«Quanto bisogna attendere?», si chiede l’ex assessore. Che prosegue elencando le mancanze della macchina amministrativa. «Quanto bisogna attendere per avere l’area pulita dagli aghi di pino, rametti e pigne? E quanto tempo ancora bisogna attendere per abbattere i restanti alberi di pino che, sempre più isolati, rappresentano un serissimo problema per la comunità? Non sono ancora sufficienti i danni avuti per convincere la Commissione straordinaria ad intervenire?». Certo è – conclude Notarnicola - che se dovessero verificarsi ulteriori danni fisici alle persone e/o alle cose ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità».

