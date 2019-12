Arresti e denunce dei carabinieri della compagnia di Manduria

Quattro arresti, 10 denunce a piede libero e 12 assuntori di sostanze stupefacenti segnalati all’U.T.G. di Taranto sono il risultato di un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Manduria finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare riguardo alla materia delle sostanze stupefacenti.

Le Stazioni di Lizzano, Maruggio e Fragagnano, nel corso di tale attività, in esecuzione di ordine di carcerazione hanno tratto in arresto:

-un 53enne di Lizzano, poiché riconosciuto colpevole di truffa;

-un 47enne di Lizzano, in atto agli arresti domiciliari, poiché riconosciuto colpevole di inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;

-un 35enne di Maruggio, Sorvegliato Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, poiché responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e concorso in furto aggravato in abitazione;

-un 32enne di Fragagnano, poichè responsabile di violenza sessuale.

Nel medesimo contesto, 10 persone sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria tarantina, ritenute responsabili di diversi reati: 4 per porto di oggetti atti ad offendere, 1 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; 2 per truffa aggravata, appropriazione indebita, ricettazione e simulazione di reato aggravata in concorso; 1 per ricettazione e simulazione di reato aggravata in concorso; 1 per ricettazione in concorso; 1 per favoreggiamento personale.

Inoltre, venivano segnalati alla Prefettura di Taranto 12 soggetti, poiché trovati in possesso complessivamente di gr.0,30 di cocaina, gr. 1,20 di marijuana e gr. 14,43 di hashish, sostanze che, opportunamente repertate, verranno analizzate dai militari del L.A.S.S. del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto. (Nota stampa dei carabinieri)