Insulta il poliziotto e finisce in carcere

Avrebbe insultato e minacciato i poliziotti che erano andati a trovarlo in casa per un’attività investigativa. Così il pregiudicato manduriano, Leonardo Farina, di 28 anni, è finito in carcere con l’accusa di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto ieri mattina. Gli agenti del locale commissariato di polizia si sono presentati per i consueti controlli quando il ventottenne che evidentemente non ha gradito la loro assidua presenza avrebbe reagito con modi bruschi facendosi scappare qualche parola di troppo.

Mentre gli animi si surriscaldavano i poliziotti hanno così deciso di calmare i bollori del manduriano dichiarandolo in stato di fermo. Portato in ufficio per le formalità di rito, Farina che ha nominato l’avvocato Davide Parlatano come suo difensore, è stato accompagnato al carcere di Taranto su disposizione del magistrato di turno. Gli agenti avrebbero anche sequestrato degli oggetti che il pregiudicato teneva in casa e che saranno oggetto di opportune verifiche per escludere l’eventuale origine furtiva degli stessi.