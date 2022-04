Il gatto investito da un'auto pirata sta meglio ma ora dev'essere adottato

I nostri lettori ricorderanno la storia del gatto investito nove giorni fa da un’auto pirata sulla via per Maruggio. Si è ripreso ed è ora ricoverato nella clinica veterinaria privata di Taranto. Le sue condizioni sono in fase di miglioramento ma bisognerà aspettare per verificare gli esiti delle fratture alle zampe che potrebbero compromettere la mobilità.

Se non sarà riconosciuto e rivendicato dai suoi proprietari, ammesso non si tratti di un randagio, l’animale avrà assoluto bisogno di una famiglia che lo adotti non potendolo rilasciare sul territorio dove è stato trovato per via delle sue probabili menomazioni.

Soccorso per primo dal manduriano Leonardo Trombacca, il felino fu prelevato dagli operatori della clinica veterinaria dove è tuttora ricoverato. Nelle immagini, il gatto sul ciglio della strada e nella clinica dopo il suo risveglio.