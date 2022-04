Rapina a mano armata, vittima un altro benzinaio

Banditi ancora scatenati a Manduria. L’altro ieri a ricevere la visita dei rapinatori armati è stata la stazione di servizio Conversano sulla via per San Pietro in Bevagna. I malviventi che viaggiavano a bordo di un’auto, si sono fermati alla colonnina di benzina fingendo di voler fare rifornimento. Quando si è avvicinato l’addetto alle pompe, dall’interno dell’automobile sono partite le minacce con la pistola puntata e la richiesta del denaro. Il dipendente ha consegnato l’incasso della giornata e subito dopo chi era alla guida ha spinto sull’acceleratore allontanandosi di corsa.

L’allarme alle forze dell’ordine ha fatto giungere sul posto una pattuglia della Polizia di Stato del locale commissariato i cui agenti hanno raccolto la testimonianza del benzinaio e di altri testimoni presenti all’interno del bar. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza che hanno documentato l’arrivo dei banditi, la rapina e la successiva fuga. Non è dato sapere la somma sottratta dai malviventi mentre sarebbe certa la presenza nelle mani degli investigatori di indizi importanti che potrebbero portarli agli autori dell’episodio riminale.