Vecchi documenti del comune ammassati in locali fatiscenti

Un archivio di documenti del comune di Manduria stoccati in locali del vecchio mercato coperto manduriano. Da tempo centinaia di faldoni contenenti atti dell’attività amministrativa manduriana sono ammassati in depositi improvvisati che un tempo erano negozi di legumeria, macelleria e alimentari, quindi esposti all’umidità, alla polvere e all’erosione. Impossibile rintracciare un documento, quando hanno tentato è stato un fallimento. Sull’argomento interviene il consigliere comunale di Italexit, Mimmo Breccia, leader del movimento Manduria Noscia, che chiede al sindaco Gregorio Pecoraro, attraverso un’interpellanza, se abbia o meno intenzione di occuparsene, quindi spiegare alla cittadinanza il perché documenti anche sensibili siano depositati in luoghi inadatti e poco sicuri.

“Siccome si verifica talvolta che documenti richiesti non vengano trovati – dice Breccia – evidentemente, anche perché stoccati in maniera disordinata e alcuni addirittura impacchettati e ammassati, quindi difficili da rintracciare, sarebbe giusto provvedere al recupero alla catalogazione oltre che ad una destinazione più idonea”.

Il consigliere annuncia quindi battaglia anche su questo argomento, puntando il dito nei confronti di Pecoraro e della sua amministrazione ritenendola un “replay” della precedente di oltre vent’anni fa. “Visto che il nostro sindaco sin dall’inizio del mandato – aggiunge Breccia – ha sempre sottolineato che la sua è una squadra ad alto livello politico amministrativo, oltre a spiegare alla cittadinanza il perché dell’andirivieni di assessori, ci chiarisca come mai, problemi come questo dell’archivio, (già noto a questa amministrazione dal suo insediamento) venga ancora ignorato, assieme a quello della riqualificazione del mercato coperto che, ancora oggi rimane nel dimenticatoio, malgrado il progetto esistente e finanziato”.