Dall’autopsia sul corpo pensionato nessun segno di violenza

Il pensionato manduriano il cui corpo senza vita è stato trovato sabato scorso nella sua macchina completamente incendiata a Maruggio, non ha subito azioni violente. La morte quindi è stata causata dal fuoco.

È stata eseguita l’altro ieri l’autopsia sul corpo carbonizzato del pensionato manduriano trovato sabato scorso all’interno della sua Ford Escort ferma nelle campagne di Maruggio. Il medico legale Marcello Chironi che se n’è occupato insieme ad una genetista, ha escluso la presenza di segni di violenza di natura omicidiaria, potendo quindi confermare che a provocare la morte dell’84enne sono state le fiamme la cui origine è ancora oggetto di indagini condotte dai carabinieri della stazione di Maruggio e della compagnia di Manduria. La magistratura tarantina che le coordina, ha disposto una perizia sulla vecchia auto affidando incarico ad un esperto di meccanica. Prenderebbe quindi piede l’ipotesi secondo la quale le fiamme sarebbero state generate dal motore o dall’impianto elettrico della Ford Escort diffondendosi poi rapidamente nell’abitacolo e su tutto il mezzo. Un’altra terribile fatalità, forse un malore, avrebbe poi impedito al pensionato manduriano di salvarsi mentre le fiamme lo avvolgevano. Nel corso dell’autopsia il dottor Chironi, oltre a prelevare i soliti campioni per il tossicologico, ha disposto uno speciale esame per la misurazione del monossido di carbonio nel sangue i cui valori stabiliranno se la vittima era ancora cosciente quando è stata sopraffatta dal fuoco.

Un’altra sofferenza per la famiglia è rappresentata dai lunghi tempi che dovranno attendere prima dei funerali. Concluso l’esame autoptico, il corpo è stato nuovamente affidato ai necrofori dell’ospedale Santissima Annunziata che lo conserveranno sino a quando non saranno pronti gli esami genetici necessari a stabilire l’identità della vittima. Tempi previsti circa venti trenta giorni, nel frattempo il medico genetista incaricato dalla Procura della Repubblica ionica farà dei prelievi comparativi sui parenti stretti del pensionato per il confronto del Dna.

La notizia della morte della tragica morte ha suscitato stupore nella comunità manduriano dove il pensionato, vecchio gestore di un locale bar a Manduria, era molto conosciuto e apprezzato. Sabato 9 aprile l’uomo era uscito molto presto da casa per andare a raccogliere asparagi selvatici nei pressi di un podere di sua proprietà a Maruggio. Intorno alle 8 alcuni abitanti della zona periferica dove si trovava la macchina, hanno notato la colonna di fumo tra gli ulivi ed hanno allertato i vigili del fuoco. All’arrivo dei pompieri partiti dal distaccamento di Manduria, le fiamme avevano già avvolto completamente l’automobile con all’interno l’84enne.

N.Din.