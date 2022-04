«Aiutatemi, non dormo più», il dramma della volontaria

L’auto incendiata da uno sconosciuto è stato l’inizio di un calvario più doloroso per la volontaria della Protezione Civile, gruppo Ser, che non riesce più a stare in casa la notte. «Sono distrutta, devo fare qualcosa, vado a letto vestita e non chiudo occhio sino alle prime luci dell’alba quando finalmente riesco a riposare», fa sapere la donna che quel trauma non riesce proprio a superare. «Vivo nel terrore – dice - non sapere chi può volermi male mi fa impazzire e il fatto di sapere che chiunque è stato sa dove abito, dal momento che è venuto vicino casa per dare fuoco alla mia macchina, questo mi toglie il respiro e la mia ansia di cui già soffrivo non la controllo proprio più».

Si dice talmente spaventata che non ha ancora contattato due nostri lettori che vogliono donare le loro macchine usate e perfettamente funzionanti. «Vi ringrazio per questo ma proprio non riesco a chiamarli, sono ancora molto scossa e non mi fido di nessuno», afferma la donna che non ha reddito e vive sola in un piccolo appartamento in affitto con l’aiuto di qualche parente.

Sul suo caso indagano i carabinieri della stazione di Manduria che sono riusciti ad estrapolare le immagini da un sistema di telecamere di sorveglianza. Quste riprendono un uomo che si avvicina all’auto e rovescia sulla cappotta il contenuto di una tanica prima di dare fuoco e allontanarsi di corsa. Purtroppo l’immagine non rende riconoscibile l’attentatore che resta ancora sconosciuto.

La volontaria della Protezione civile che ha sempre prestato opera nell’hub vaccinale di Manduria, è separata e in passato è stata vittima di un stalker. «Da allora – ammette – sono iniziati gli attacchi panico che adesso mi stanno proprio distruggendo».