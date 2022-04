Manduriano trovato privo di vita nella propria auto

Un manduriano di 47 anni, G.M., nella tarda serata di ieri è stato trovato senza vita all’interno della sua autovettura ferma in contrada masseria Lella tra Manduria e Avetrana.

L’uomo era seduto al posto di guida e non presentava segni di violenza o altro che possa far pensare a cause diverse da quelle naturali. A trovarlo è stato un vigilante che ha segnalato la presenza di un’auto ferma con una persona all’interno priva di coscienza. Quando sono arrivati gli operatori del 118 si sono accorti che era privo di vita e che il decesso sarebbe avvenuto diverse ore prima.

Sul posto è intervenuta la polizia del commissariato di Manduria mentre la constatazione di morte naturale è stata redatta dal medico della guardia medica di Manduria. Il magistrato di turno ha così disposto la consegna del corpo alla famiglia per i funerali.