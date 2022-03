Il Covid continua a circolare a Manduria che sale a quota 407

Ancora in salita i contagi a Manduria. In soli cinque giorni, dal 23 al 28 marzo, i positivi al Covid che risiedono nella città Messapica sono aumentati di 80 unità raggiungendo quota 407. La fascia di età più colpita è sempre quella fra i 41 e i 50 anni seguita da quella fra i 51 e i 60 anni.

Sempre preoccupante anche la fascia dei giovani e giovanissimi. Sono 46 i ragazzi positivi nella fascia d’età 6-12 anni e 53 quelli tra i 13 e 20 anni.

Il virus, sicuramente la nuova variante Omicron 2, sta circolando con molta facilità anche in tutta la regione Puglia con la provincia di Taranto in particolare. Ieri il bollettino epidemiologico assegnava 1071 nuovi casi di positività nella provincia ionica. Attualmente in tutta la regione i positivi sono 117.695 con 671 persone ricoverate con sintomi più o meno gravi, 36 dei quali in terapia intensiva.